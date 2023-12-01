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Türkiye
AA 01.12.2023 11:31

Trabzon'da denizde kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı

Trabzon'da denizde kaybolan 2 lise öğrencisini arama çalışmalarında 1 öğrencinin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan incelemelerde cansız bedenin kayıp öğrencilerden 16 yaşındaki Uğurcan Korkmaz'a ait olduğu tespit edildi.

Trabzon'da denizde kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı

Trabzon'un Beşkidüzü ilçesi sahilinde deniz fenerinin bulunduğu alanda, fırtına sebebiyle yükselen dalgalara kapılarak kaybolan Beşikdüzü Borsa İstanbul Fen Lisesi 10. sınıf öğrencileri Emir Berke Aşık ile Uğurcan Korkmaz'ı arama çalışmalarına, dün akşam havanın kararmasıyla verilen aranın ardından sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Aramaların beşinci günündeki çalışmalarda, kayıp öğrencilerden birinin cansız bedeni Vakfıkebir ilçesi yakınlarında bulundu.

Cesedin, öğrencilerden hangisine ait olduğunun tespiti için çalışmalar devam ediyor.

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