Adana'da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

Kozan-Adana kara yolunda 28 Kasım'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücüsü Hasan Mert Yılmaz, tedavi gördüğü Seyhan Devlet Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Yaşamını yitirenlerin sayısının 3'e yükseldiği kazada yaralanan Yaşar S'nin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.
Kozan-Adana kara yolunda 28 Kasım'da H.Ö. idaresindeki kamyon ile Hasan Mert Yılmaz'ın kullandığı otomobilin çarpışması sonucu Polat Dinler ve Buğrahan Özcan hayatını kaybetmiş, sürücü Yılmaz ile Yaşar S. ağır yaralanmıştı.