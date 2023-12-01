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Türkiye
AA 01.12.2023 11:20

Adana'da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

Adana'nın Kozan ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle kazadaki ölü sayısı 3'e yükseldi.

Adana'da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Kozan-Adana kara yolunda 28 Kasım'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücüsü Hasan Mert Yılmaz, tedavi gördüğü Seyhan Devlet Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yaşamını yitirenlerin sayısının 3'e yükseldiği kazada yaralanan Yaşar S'nin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Kozan-Adana kara yolunda 28 Kasım'da H.Ö. idaresindeki  kamyon ile Hasan Mert Yılmaz'ın kullandığı otomobilin çarpışması sonucu Polat Dinler  ve Buğrahan Özcan  hayatını kaybetmiş, sürücü Yılmaz ile Yaşar S. ağır yaralanmıştı.

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