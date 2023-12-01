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Türkiye
İHA 01.12.2023 11:10

Denizle karanın birleştiği İskenderun'da hayat normale dönüyor

Denizle karanın birleştiği Hatay’ın İskenderun ilçesinde su basan iş yerlerinde temizlik çalışmaları gönüllü AFAD üyelerinin de desteği ile devam ediyor.

Denizle karanın birleştiği İskenderun'da hayat normale dönüyor
[Fotograf: İHA]

Geçtiğimiz günlerde etkili olan fırtınayla Hatay’ın İskenderun ilçesinde asrın felaketi sonrası 8'inci kez deniz taşkını yaşanmıştı. AFAD Başkanı Okay Memiş ve Hatay Valisi Mustafa Masatlı’nın özverili çalışmalarıyla, adeta Venedik’e dönen İskenderun’da sular tahliye edilmeye başlanmıştı.

Denizle karanın birleştiği İskenderun'da hayat normale dönüyor

Deniz suyunun yüzde 85 düzeyinde çekildiği İskenderun’da sahile yakın bölgelerdeki yollar trafiğe açıldı, birçok iş yeri kepenklerini açtı. Vidanjörler ile su tahliyesi yapılırken, gönüllü AFAD üyeleri iş yerlerinin temizlenmesine yardımcı oluyorlar.

AFAD ve vergi dairesi görevlileri, iş yerlerini gezerek zarar tespit çalışmaları yapıyorlar. Gönüllü olarak Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen 28 kişilik ekipte yer alan öğretmen Emrah Çelebi olayın ilk gününden bu yana sahada olduklarını ve farklı noktalardaki su basan yerlere müdahale ederek el birliği ile afetin üzerinden gelmeye çalıştıklarını söyledi.

Denizle karanın birleştiği İskenderun'da hayat normale dönüyor

"AFAD yardımı ile temizlik çalışması yaptık maddi zararımız var"

Deniz taşkınının en çok zarar verdiği ayakkabıcılar çarşısı esnafı Erkan Aydın, “İçeride yarım metre su vardı, ürünlerimiz zarar gördü. AFAD yardımı ile temizlik çalışması yaptık maddi zararımız var” dedi.

Esnaf Bedi Kurt, afetin büyüklüğüne değinerek, “Ürünlerimizin hepsi atıl durumda çok büyük zararımız var. Deniz taşması ile ilgili bu kadar afet olabileceğini tahmin etmiyorduk, gönüllü arkadaşlarla temizlik çalışmasını yaptık ama ürünlerimizi kurtaramadık” diye konuştu.

Denizle karanın birleştiği İskenderun'da hayat normale dönüyor

Esnaf Mehmet Öztürk ise yetkililerin çalışmalarına değinerek “Zararımız var ama altından kalkacağız. Sağ olsun AFAD Başkanımız, kaymakamımız geldi gerekli yardımları yapacaklarını söylediler. Çarşıyı da yıkadılar bir sıkıntımız yok şükür” şeklinde konuştu. 

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