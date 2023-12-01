Puslu 13.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 01.12.2023 11:05

Yargıtaydan "kuyu suyundan kaçak değil atık su bedeli alınabilir" kararı

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kendi arazisindeki kuyudan su çıkararak kullananlardan "kaçak su" bedeli alınamayacağını ancak üretilen atık suyun kanalizasyona verilmesi halinde "atık su" bedeli alınabileceğine hükmetti.

Yargıtaydan "kuyu suyundan kaçak değil atık su bedeli alınabilir" kararı

Dairenin kararına göre, Muğla'daki bir otel işletmesi, bölgedeki kaynak suyunu kullanmaya başladı, çıkan atık suyu ise şehir atık su şebekesine çıkışını sağladı.

Otel işletmesini, Mart 2018'de başka bir kişi devraldı.

Belediye ekiplerince 755 bin lira atık su bedeli ve kaçak atık su cezası kesilen işletme, otelin devralınmasından önceki kullanımlara ilişkin cezayı ödememe, devralınmasından sonraya ilişkin ise atık su bedelinin tespit edilerek hesaplanması adına dava açtı.

Yargılamaya bakan yerel mahkeme, davanın reddine karar verdi.

İstinaf mahkemesi, otel işletmesinin devrinden sonraki tarihlere ilişkin atık su bedeli olarak belirlenen 94 bin liralık kısmın ödenmesini kararlaştırdı.

Temyiz başvurusu üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, istinaf kararının onanmasına karar verdi.

Dairenin kararında, "Kendi taşınmazındaki kuyudan su çıkararak kullanılan kişi ve kuruluşlardan kaçak su bedeli alınamayacağı, üretilen atık suyun kanalizasyon tesislerine verilmesi halinde atık su bedeli alınabileceği anlaşılmakla davalı tarafın temyiz itirazlarının reddi ile kararın onanmasına karar vermek gerekmiştir" ifadeleri yer aldı.

ETİKETLER
Yargıtay
Sıradaki Haber
Kocaeli'de otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 15 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:58
Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
11:55
'Askerliğimi yaptım' diye yalan söyledi, tazminatsız kovuldu
11:54
BUDO'da sefer iptalleri
11:56
Böbrekleri taşla dolu Azerbaycanlı bebek Türkiye'de şifa buldu
11:46
Katar, İsrail ve Filistin ile ateşkes için görüşmelerin devam ettiğini söyledi
11:40
Resmi nikah için 47 yıl oyaladı, 120 bin lira tazminat ödeyecek
Azerbaycanlı bebeğe İzmir'de kritik müdahale
Azerbaycanlı bebeğe İzmir'de kritik müdahale
FOTO FOKUS
Filistin'e dijital sansür: Sosyal medya platformlarını İsrail'in siber güvenlik uzmanları yönetiyor
Filistin'e dijital sansür: Sosyal medya platformlarını İsrail'in siber güvenlik uzmanları yönetiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ