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Türkiye
AA 29.11.2023 11:56

Trabzon'da dalgalara kapılan 2 kişi aranıyor

Trabzon'un Karadeniz kıyısındaki ilçesi Beşikdüzü'nde, 2 gün önce dalgalara kapılarak kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Trabzon'da dalgalara kapılan 2 kişi aranıyor

Dün akşam saatlerinde havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalara bugün sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Trabzon AFAD, Sahil Güvenlik, Büyükşehir Belediyesi, emniyet, jandarma ve sağlık ekipleri ile sivil toplum kuruluşu gönüllüleri sabahın erken saatlerinde bölgeye geldi.

Erzurum'dan yönlendirilen AFAD dalgıçlarının yanı sıra Sahil Güvenlik helikopteri ve AFAD'ın dronunun deniz yüzeyinde saha taraması yaptığı çalışmalarda, 30'u dalgıç yaklaşık 90 personel görev alıyor.

Denizde arama alanı genişletilirken, karada da doğu batı hattında yaklaşık 5 kilometrelik alanda gönüllüler yaya olarak tarama gerçekleştiriyor.

Denizde kaybolanların, olay günü okula dönmeyen Beşikdüzü Fen Lisesi öğrencileri Emir Berke Aşık ve Uğurcan Korkmaz olduğu değerlendiriliyor. İki öğrencinin aileleri de sahilde çalışmaları takip ediyor.

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