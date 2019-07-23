Helikopter ambulansın yaz mesaisi yoğun bir şekilde devam ediyor. Trabzon'da yaz döneminde artan nüfusla beraber hasta sayısının da artmasına sebep oluyor.

Yaylalara ambulans hizmeti

Genellikle Of ve Vakfıkebir ilçelerindeki vakalar için yoğun olarak uçuş yapan helikopter ambulans, zaman zaman acil hastalar için yaylalara da iniş yapıyor.

Trabzon’da 2009 yılı Ekim ayından itibaren hizmete giren helikopter ambulans Trabzon’un yanı sıra zaman zaman bölgeye yakın olan diğer illere de hizmet veriyor.

Son 1 haftada 7 kez havalandı

Genellikle yaz mevsiminde daha yoğun olarak uçuş yapan ambulans helikopter Trabzon’da son 1 haftada 7 hasta için havalanarak 3 saat 47 dakikalık bir uçuş gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA