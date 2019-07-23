İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin Arnavutköy'de sahte içki imalatı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, şüphelilerin imalathane olarak kullandığı adrese giriş çıkış yaptığını ve koliler içinde malzeme çıkardıklarını tespit etti.

Jandarma ekipleri, imalathaneye baskın düzenledi. Aramalarda, satışa hazır hale getirilmiş ve üzerlerinde Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) sahte etiketleri bulunan sahte içki şişeleri, çeşitli marka ve ebatlarda şişe kapağı ile 1 alkolmetre ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan T.K. ve B.T. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA