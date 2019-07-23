Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, TEM Şube Müdürlüğü ve Lice İlçe Jandarma komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, aranma ve yakalanma kayıtlarının bulunmamasından dolayı PKK/KCK terör örgütü adına silah satın aldıkları, bu silahları PKK/KCK terör örgütü adına şehir merkezlerinde faaliyet yürüten terör örgütü üyelerine dağıttıkları ve örgüte eleman temin ettikleri tespit edilen Doktor (K) C.T ve Ferit (K) F.A. isimli teröristlerin yakalanması için Diyarbakır’da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Doktor (K) C.T Ferit (K) F.A. isimli teröristler yakalanarak gözaltına alındı, soruşturma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan tutuklandı.

Açıklamada ayrıca, “Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, işbirlikçi faaliyetleri ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.” denildi.

Kaynak: TRT Haber