Beşikdüzü ilçe merkezindeki akaryakıt istasyonunda bir araca dolum yapıldığı sırada LPG ünitesinin alt kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede dolum ünitesinin tamamını sardı.

Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangında hem LPG dolum ünitesinde hem de yakıt alımı yapan araçta hasar oluştu. Yangın anı istasyonun güvenlik kameralarına yansıdı.