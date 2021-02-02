Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 23:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da akaryakıt istasyonunda yangın
[Fotoğraf: DHA]
Trabzon'da bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Beşikdüzü ilçe merkezindeki akaryakıt istasyonunda bir araca dolum yapıldığı sırada LPG ünitesinin alt kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede dolum ünitesinin tamamını sardı.
Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangında hem LPG dolum ünitesinde hem de yakıt alımı yapan araçta hasar oluştu. Yangın anı istasyonun güvenlik kameralarına yansıdı.
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