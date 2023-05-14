Trabzon'da 101 yaşındaki Fatma Kıran oy kullandı

Fatma Kıran, oy kullanmak için yakınlarının yardımıyla ilçeye bağlı Sütpınar Mahallesi'ndeki köy odasına geldi.

Burada oyunu kullanan Kıran, seçimlerin vatana, millete hayırlı olmasını diledi.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde yürüme güçlüğü çeken 87 yaşındaki Nezaket Aktepe, oy kullandı.

Kemik erimesi dolayısıyla desteksiz yürüyemeyen Aktepe, çocuklarının yardımıyla oy kullanacağı Kabadüz Merkez İlkokuluna geldi.

Tekerlekli sandalyede oyunu kullanan Aktepe, vatandaşlık görevini yapmayı çok istediği için çocuklarının yardımıyla okula geldiğini belirterek, "Kullandığım oyum vatanımıza, milletimize, devletimize hayırlı olsun." dedi.