Hastaneden sandık başına: Oksijen tüpüyle oy kullandı

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı.

Telefonla tek tek aradılar

Bazı yaşlılar, yakınlarıyla oy kullanacakları okullara gitti. Bazıları ise talepleri üzerine, ambulanslarla evlerinden alınarak, sağlık ekipleri tarafından sedyeyle okullara götürülüp oylarını kullandı.

Erzurum Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi'nde, görevliler, evde sağlık hizmeti alanları tek tek arayıp oy kullanmak için yardım isteyip istemediklerini sordu.

[Fotoğraf: DHA]

Hastaneden sandık başına



Erzurum Şehir Hastanesi'nde KOAH tedavisi gören, 8 çocuk annesi Muhteber Akbaba'nın talebiyle ambulans hazırlandı.

Oksijen tüpüyle hastaneden alınan Akbaba, Palandöken ilçesinde, Abdurrahman Gazi Ortaokulu'na götürüldü. Sağlık ekiplerinin oksijen tüpüyle, sedyede, adının yazılı olduğu sınıfa ulaştırdığı Akbaba, görevlilerin yardımıyla oyunu kullandı.

[Fotoğraf: DHA]

Seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Akbaba, vatandaşlık görevini yaptığını ifade ederek, sağlıkçılara teşekkür etti.

Erzurum'da kurulan 2 bin 236 sandıkta 509 bin 587 seçmen, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanacak.