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Türkiye
DHA 14.05.2023 15:14

Hastaneden sandık başına: Oksijen tüpüyle oy kullandı

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Erzurum'daki hastanelerde tedavi görenler ile evde sağlık hizmeti alan seçmenler, ambulanslarla sandık başına gitti. KOAH hastası, Muhteber Akbaba da oksjien tüpüyle oy kullandı.

Hastaneden sandık başına: Oksijen tüpüyle oy kullandı
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı.

Telefonla tek tek aradılar

Bazı yaşlılar, yakınlarıyla oy kullanacakları okullara gitti. Bazıları ise talepleri üzerine, ambulanslarla evlerinden alınarak, sağlık ekipleri tarafından sedyeyle okullara götürülüp oylarını kullandı.

Erzurum Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi'nde, görevliler, evde sağlık hizmeti alanları tek tek arayıp oy kullanmak için yardım isteyip istemediklerini sordu.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Hastaneden sandık başına

Erzurum Şehir Hastanesi'nde KOAH tedavisi gören, 8 çocuk annesi Muhteber Akbaba'nın talebiyle ambulans hazırlandı.

Oksijen tüpüyle hastaneden alınan Akbaba, Palandöken ilçesinde, Abdurrahman Gazi Ortaokulu'na götürüldü. Sağlık ekiplerinin oksijen tüpüyle, sedyede, adının yazılı olduğu sınıfa ulaştırdığı Akbaba, görevlilerin yardımıyla oyunu kullandı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Akbaba, vatandaşlık görevini yaptığını ifade ederek, sağlıkçılara teşekkür etti. 

Erzurum'da kurulan 2 bin 236 sandıkta 509 bin 587 seçmen, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanacak. 

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