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Türkiye
AA 14.05.2023 14:11

"Dünyanın en uzun adamı" Sultan Kösen oyunu kullandı

Mardin'de yaşayan 2 metre 51 santimetre boyuyla "dünyanın en uzun boylu adamı" unvanına sahip Sultan Kösen, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Mardin'in Derik ilçesinin kırsal Alibey mahallesinde oy kullandı.

"Dünyanın en uzun adamı" Sultan Kösen oyunu kullandı

Dede köyünde yaşamını sürdüren, boyunun yanı sıra 27,5 santimetre uzunluğundaki el ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla da 2009'da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dev adam Kösen, yürüme zorluğu çektiği için talebi üzerine getirilen traktör römorkuna binerek oy kullanacağı Alibey Köyü İlkokulunun önüne gitti.

2 metre 51 santimetre uzunluğundaki Kösen, 1010 no'lu sandıkta oyunu kullanmak için paravanın arkasına geçti.

Kösen, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu kullandıktan sonra "Ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun inşallah" temennisinde bulundu.

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