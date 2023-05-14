Oy vermeye bastonları ve tekerlekli sandalyelerle gittiler

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de de oy kullanma işlemi saat 08.00'de başladı. Halk, erken saatlerden itibaren sandıklara gitti. Abide-Hasan Nuri Öncüer Huzurevi sakinleri, minibüsle oy kullanacakları Cumhuriyet Ortaokulu'na götürüldü.

Huzurevi sakinlerinin yanı sıra yaşlı vatandaşlar, görevliler ile polislerin yardımıyla oylarını kullandı. Yaşlıların tekerlekli sandalye ve bastonlarla oy kullanmaya gitmesi dikkat çekti.

Muğla'da en fazla seçmen ve sandığın yer aldığı ilçe Bodrum oldu. 150 bin 651 kayıtlı seçmenin bulunduğu ilçede, 429 sandık kuruldu. 30 sandık ve 8 bin 498 seçmenin bulunduğu Kavaklıdere ise en az sandık ve seçmen sayısının bulunduğu ilçe oldu.

Tekerlekli sandalye ile oyunu kullandı

Ankara'da Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için seçmenler sandık başına gitti. Meliha Kayaaltı, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle oy kullanacağı Çankaya'daki Anıttepe Ortaokuluna tekerlekli sandalyede torununun yardımıyla gitti.

[Fotoğraf: DHA]

Sol kolunu da askıya alındığı için kullanamayan Kayaaltı, yine torununun yardımıyla kabine girip oyunu kullandı. Meliha Kayaaltı, "Çok mutluyum. Sol kolumda sıkıntı olduğu için bugün torunum beni buraya getirdi. Ben de oyumu kullandım. Burada olduğum için mutluyum" dedi.

112 yaşındaki Güllü Doğan oy kullanmaya yürüyerek gitti

Bugün 08.00 itibariyle başlayan Cumhurbaşkanlığı ve 28.dönem Milletvekilliği seçimlerinde oy verme işlemi devam ederken Gümüşhaneli vatandaşların sandığa ilgisi yoğun oldu.

Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar demokratik haklarını kullanmak için sandıklara akın ederken şehrin en yaşlı bireyi olan Güllü Doğan da çocukları ve torunlarıyla geldiği okulda oyunu kullandı.

İnönü mahallesinde oturan ve oy kullanmak için Mareşal Çakmak Sosyal Bilimler Lisesine giden Doğan, 1046 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Sandığa oyunu atıp evraklara parmak bastıktan sonra yaptığı açıklamada seçimlerin vatana, millete hayırlı olmasını dileyen Doğan, “Allah o adama hayırlı uzun ömürler versin, başımızdan eksik etmesin” dedi.

Normal şartlarda yaşı gereği gezici sandığın evine getirilerek oy kullanması gereken Doğan oy vermeye niye kendisinin geldiğine yönelik soruya da “Evde kullanmadım, geldim buraya. Allah izin verdi oyumu kullandım. Elim ayağım tutuyor” sözleriyle cevaplandırdı.

100 yaşında vatandaşlık görevini yerine getirdi

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde İstanbul'da oy verme işlemi devam ediyor. Seçmenler sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına giderken, yoğun bir katılımın olduğu seçimlerde yaşlı vatandaşlar da vatandaşlık görevini yerine getiriyor.

[Fotoğraf: İHA]

1923 doğumlu Fatma Perihan Kutlar, Sarıyer Yeniköy'de bulunan Yeniköy Ortaokulu'nda oy kullandı. Özel servis aracıyla okula getirilen Fatma nine, görevliler eşliğinde tekerlekli sandalye ile oy kullanacağı

sınıfa çıkarıldı. Oyunu kullanan Kutlar, ''Yurttaşlık görevimi daima yapıyorum. Oyumu da kullandım. Bu yaşta da çok şükür kullanmaya devam ediyorum" şeklinde konuştu.