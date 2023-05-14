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Türkiye
İHA 14.05.2023 13:45

112 yaşında yürüyerek oy vermeye gitti

Gümüşhane’nin en yaşlı bireyi olan 112 yaşındaki Güllü Doğan, oyunu yürüyerek gittiği sandıkta kullandı ve hayırlı olsun dileklerini iletti.

112 yaşında yürüyerek oy vermeye gitti

Bugün 08.00 itibariyle başlayan Cumhurbaşkanlığı ve 28.dönem Milletvekilliği seçimlerinde oy verme işlemi devam ederken Gümüşhaneli vatandaşların sandığa ilgisi yoğun oldu.

Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar demokratik haklarını kullanmak için sandıklara akın ederken şehrin en yaşlı bireyi olan Güllü Doğan da çocukları ve torunlarıyla geldiği okulda oyunu kullandı.

İnönü mahallesinde oturan ve oy kullanmak için Mareşal Çakmak Sosyal Bilimler Lisesine giden Doğan, 1046 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Sandığa oyunu atıp evraklara parmak bastıktan sonra yaptığı açıklamada seçimlerin vatana, millete hayırlı olmasını dileyen Doğan, “Allah o adama hayırlı uzun ömürler versin, başımızdan eksik etmesin” dedi.

Normal şartlarda yaşı gereği gezici sandığın evine getirilerek oy kullanması gereken Doğan oy vermeye niye kendisinin geldiğine yönelik soruya da “Evde kullanmadım, geldim buraya. Allah izin verdi oyumu kullandım. Elim ayağım tutuyor” sözleriyle cevaplandırdı.
 

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