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Türkiye
AA 14.05.2023 15:26

'Asırlık çınarlar' oy kullanmak için sandığa gitti

Kimi bir asra merdiven dayamış, kimi 100 yaşında. İlerlemiş yaşlarına rağmen sandıklara gelen seçmenler, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oylarını kullandı.

'Asırlık çınarlar' oy kullanmak için sandığa gitti
[Fotograf: AA]

Türkiye, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başında. Oy verme işleminin sona ermesine saatler kaldı.

Seçime katılım ise oldukça yüksek. Genç, yaşlı demeden birçok seçmen sandık başına gitti.

Yakınlarının yardımıyla oy kullanma işlemlerini tamamladılar

Sakarya'nın Karasu ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan 96 yaşındaki Mevlüt Elkoca, oy kullanmak için kayıtlı olduğu Hürriyet İlkokulu'na geldi. Yakınlarının yardımıyla oy kullanma işlemlerini tamamlayan Elkoca, zarfa koyduğu oy pusulalarını sandığa attı.

Aynı okula aile üyeleriyle gelen 99 yaşındaki Yaşariye Çelik ve 95 yaşındaki Cevat Manav da 1038 No'lu sandıkta oylarını kullandı.

Bulgaristan'dan 1989 yılındaki zorunlu göçle Türkiye'ye gelerek Ferizli ilçesine yerleşen 85 yaşındaki Salih ve 86 yaşındaki Rukiye Avcı da sandığa gitti.

İstiklal Mahallesi'ndeki göçmen konutlarında ikamet eden çift, bastonlarından destek alarak oy vermek için Halit Narin İlkokulu'na birlikte geldi. Zarflarını sandığa atan çift, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, sağlıkları elverdiği müddetçe oy kullanacaklarını dile getirdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

100 yaşındaki kadın Togg ile evine bırakıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit ilçesinde Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi'nde oyunu kullanmasının ardından ilçelerdeki sandıkları ziyaret etti.

Darıca ilçesinde Şehit Murat Tevlim Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne gelen Büyükakın, oğlunun yardımıyla buraya gelerek oyunu kullanan 100 yaşındaki Sultan Usanmaz ile sohbet etti.

Büyükakın, daha sonra makam aracı olarak kullandığı Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile Usanmaz'ı Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evine bıraktı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

89 yaşındaki vatandaş yürüteciyle sandığa gitti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 89 yaşındaki Ahmet Demirsoy da oy vermek için Şehit Aydın Berber Anadolu Lisesi'ne geldi.

Yürüteciyle sınıfa girerek oyunu kullanan Demirsoy, pusulaları koyduğu zarfı 1001 No'lu sandığa attı.

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