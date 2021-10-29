Haber Giriş: 29 Ekim 2021 Cuma 01:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da 100. Yıl Balıkçı Barınaklarında yangın
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bulunan balıkçı barınaklarında yangın çıktı. Yangında 3 barınak kullanılamaz hale geldi.
Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki balıkçı barınaklarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, ardından soğutma işlemi yapıldı.
Yangında 3 barınak kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan yangın sırasında barınaklarda kimsenin olmadığı öğrenildi.
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