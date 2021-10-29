Haber Giriş: 29 Ekim 2021 Cuma 00:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sivas'ta otobüs şarampole devrildi: 25 yaralı
Sivas'ın Kangal ilçesinde, yoldan çıkan tur otobüsü şarampole devrildi. Kazada 25 kişi yaralandı.
Edinilen biliye göre Sivas-Malatya karayolu Kangal ilçesi yakınlarında meydana geldi.
Samsun’dan Adıyaman’a giden tur otobüsü bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Araçta bulunan 25 kişi yaralandı. Yararılar ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesine nakledildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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