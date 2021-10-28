İstanbul Valiliği, Cumhuriyet Bayramı dolasıyla çok sayıda davetlinin katıldığı bir program düzenledi.

Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen programın açılış konuşmasını Vali Ali Yerlikaya yaptı.

"En büyük bayramımızı kutluyoruz"

Vali Yerlikaya, "Bugün burada bayramlaşmak için bir araya geldik. En büyük bayramımızı kutluyoruz. Cumhuriyetimizim 98'inci yıl coşkusunu ve sevincini beraberce doyasıya yaşıyoruz ve inşallah dünya durdukça da yaşamaya çalışacağız" dedi.

Atatürk'ün giydiği kıyafetler sergilendi

Kutlamalar çerçevesinde "Cumhuriyet Terzihanesi" isimli bir sergi düzenlendi. Mustafa Kemal Atatürk'ün giydiği kıyafetlerin orijinalleri, katılımcıların beğenisine sunuldu.

Gazi'nin smokinlerini diken ailenin 4'üncü kuşak torunu Levon Kordonciyan tarafından hazırlanan kıyafetler görenleri hayran bıraktı.

Programda ayrıca Anadolu Ateşi dans grubu da bir gösteri düzenledi.