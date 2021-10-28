Avcılar'da bulunan terk edilmiş bir binadan, akşam saatlerinde duman yükselmeye başladı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm yapıyı sardı.

Mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler, ekiplerin bir saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından binada inceleme yapıldı. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı belirlendi.