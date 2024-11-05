'Trabzon kuymağı' coğrafi işaret belgesi aldı

Trabzon kuymağının, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasının (TTSO) başvurusu sonucu 2 Ekim'de coğrafi işaret tescil belgesi alması dolayısıyla kentteki bir restoranda program düzenlendi.

Vali Aziz Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, kuymağın yüzyıllardır yapıldığını belirterek, ürünün coğrafi işaretle tescillenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Trabzon'un gastronomi alanında son yıllarda öne çıktığını, yöresel ürünlerinin coğrafi işaret tescil belgesi aldığını ifade ederek, "13'üncüsü de Trabzon kuymağımız. Bu ürünün bu şehre aidiyetini tescilliyoruz. Kuymak başka yerlerde de var, telkari başka yerlerde de var, hasır başka yerlerde de var ama bunun merkezi coğrafi işaret, öncelikle bunun sicili Trabzon diyoruz. Öncelikle onu teminat altına alıyoruz, bu çok kıymetli markalaşma yolunda" diye konuştu.

"Türkiye'de coğrafi işaret tesciliyle ilgili çok büyük mesafe katedildi"

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Geçiş Ülkeleri ve Gelişmiş Ülkeler Bölümü Direktörü Prof. Dr. Habip Asan ise Türkiye'de coğrafi işaret tesciliyle ilgili çok büyük mesafe katedildiğini vurgulayarak, "1200'ün üzerinde tescil, Avrupa komisyonunda 28 tescil ve bugün burada yapılan Trabzon kuymağıyla ilgili belge töreni son derece önemli" dedi.

Ürünün tescillendikten sonra işin bitmediğine işaret eden Asan, şunları söyledi:

"Tescilden sonra bölgeye, ile, ülkemize daha fazla ekonomik katkı sağlanması için çeşitli projeler geliştirmek çok önemli. Trabzon'da başlattığımız projeye ilave olarak bir de coğrafi işaretin tanıtımıyla ilgili bir proje başlattık. Önümüzdeki aylarda bu projeye aktif olarak başlıyoruz. Avrupa Komisyonu'nda tescil yapmak önemli, 28 tane şu anda tescil oldu. Şimdi burada yapılan benzer etkinlikleri Avrupa şehirlerinde yapmak önemli. Türkiye'nin, Türkiye'den dışarı çıkarak bu tür etkinlikleri Avrupa başkentlerinde yapması gerekiyor."

"Avrupa'da en fazla coğrafi tescile sahip ülkeyiz"

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak da Trabzon telkarisi ve hasırı, Çarşıbaşı keşanı, Akçaabat köftesi, Trabzon kazaziyesi, Hamsiköy sütlacı, Sürmene bıçağı, Vakfıkebir ekmeği, Tonya tereyağı, Sürmene pidesi, Yomra elması, Vakfıkebir kürek peyniri, Arsin Foşa fındığı ve Trabzon kuymağıyla kentin coğrafi işaret tescilli 13 ürünü olduğunu aktardı.

Tonya tereyağı için AB başvurusu olduğunu belirten Durak, bununla ilgili süreci de takip edeceklerini kaydetti.

Durak, zenginlikleri tescil altına almanın önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Çin, en fazla coğrafi işarete sahip ülke dünyada ama Türkiye olarak biz ikinci sırada yer alıyoruz. Avrupa'da en fazla coğrafi tescile sahip ülkeyiz. Tabii bunların ülkemizdeki tescili yeterli değil, AB tescil süreçlerinde de her geçen gün sayılarımız artıyor. Dün Manisa mesir macunu da tescil oldu, 28 tescilimiz oldu AB'de. Yıl sonuna doğru bir tescil haberi daha bekliyoruz. Zenginliklerimizi dünyada da marka haline getirme çalışmalarımız devam edecek."

TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Arsin Foşa fındığı, Sürmene bıçağı ve telkariyi Avrupa'da tescil ettirmek için çalışma yaptıklarını anlattı.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Durak, Trabzon kuymağı için coğrafi işaret tescil belgesini Vali Yıldırım'a teslim etti.

Programda şefler tarafından üretim aşamaları anlatılarak yapılan Trabzon kuymağı, katılımcılara ikram edildi.