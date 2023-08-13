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Türkiye
AA 13.08.2023 19:25

TPAO'ya ait ham petrolü satan 2 kişi tutuklandı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) aktarma istasyonundan yükledikleri ham petrolü sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

TPAO'ya ait ham petrolü satan 2 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]

Ham petrol taşımacılığı yapan firmada çalışan M.A.D.'nin kullandığı dolu tanker, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda durdu.

İstasyonda durduğu TPAO tarafından GPS ile tespit edilen araç, takibe alındı.

İhbar üzerine jandarma ekiplerince durdurulan tankerde inceleme yapıldı. Tankerde ham petrol yerine su olduğu belirlendi.

Aktarma istasyonundan aldıkları ham petrolü sattıkları gerekçesiyle sürücü M.A.D. ile tankerde bulunan arkadaşı B.B. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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