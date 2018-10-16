  • 17 EKIM 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 5.707
    EURO 6.606
  • BIST 99468.73
    ALTIN 223.859
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Toz bulutu Gaziantep ve Şanlıurfa'da yaşamı olumsuz etkiliyor

Toz bulutu Gaziantep ve Şanlıurfa'da yaşamı olumsuz etkiliyor

Gaziantep ve Şanlıurfa'da toz bulutu etkili oldu. Görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Toz bulutu Gaziantep ve Şanlıurfada yaşamı olumsuz etkiliyor

Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü Gaziantep'te sürücüler zor anlar yaşadı.

Suriye'den geldiği belirtilen toz taşınımının hava yolu taşımacılığında da aksamalara yol açtığı öğrenildi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, Suriye üzerinden gelen toz bulutu, üç gündür etkisini sürdürüyor.

Toz bulutu güneyden esen rüzgarla, kent merkezinin yanı sıra başta Siverek, Akçakale, Ceylanpınar ile Viranşehir olmak üzere birçok ilçede hayatı olumsuz etkiliyor.

Zaman zaman etkisini artıran toz bulutu, görüş mesafesinin düşmesine de neden oldu. Toz zerrecikleri araçların üzerini de kapladı.

Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarının yarın da etkisini sürdüreceğini açıkladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Toz bulutu, şanlıurfa, Gaziantep
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER