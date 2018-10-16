Toz bulutu Gaziantep ve Şanlıurfa'da yaşamı olumsuz etkiliyor

Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü Gaziantep'te sürücüler zor anlar yaşadı.

Suriye'den geldiği belirtilen toz taşınımının hava yolu taşımacılığında da aksamalara yol açtığı öğrenildi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, Suriye üzerinden gelen toz bulutu, üç gündür etkisini sürdürüyor.

Toz bulutu güneyden esen rüzgarla, kent merkezinin yanı sıra başta Siverek, Akçakale, Ceylanpınar ile Viranşehir olmak üzere birçok ilçede hayatı olumsuz etkiliyor.

Zaman zaman etkisini artıran toz bulutu, görüş mesafesinin düşmesine de neden oldu. Toz zerrecikleri araçların üzerini de kapladı.

Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarının yarın da etkisini sürdüreceğini açıkladı.

Kaynak: AA