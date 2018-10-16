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Çekiciye konulmak istenen aracın düşme anı kamerada

Bursa Mudanya'da çekicinin üzerine konmak istenen otomobil, halatı kopunca yere düştü. O esnada yoldan geçen bir kadın son anda aracın altında kalmaktan kurtuldu.

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Bursa Mudanya'da hatalı park eden araçlar yüzünden kilitlenen ana caddedeki trafiği rahatlatmaya çalışan trafik ekipleri, yol kenarına park edilen bir otomobili çekmek istedi.

Bir kadın aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu 

Otomobil kaldırılıp çekicinin üzerine konmak istenirken bağlı bulunduğu halat koptu. 

O sırada çekicinin yanından geçen bir kadın otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulurken, 2 metre yükseklikten yere düşen otomobil büyük zarar gördü.

O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: İHA  

Etiketler: mudanya, çekici, bursa
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