Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı

Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz, Yenişehir ve Mezitli ilçelerindeki bazı adreslerde yasa dışı bahis oynatıldığı istihbaratına ulaştı.
İlçe Emniyet müdürlükleri ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle 12 ayrı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, yasa dışı kumar oynattığı öne sürülen 9 şüpheli, gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 23 harddisk, 7 cep telefonu, 2 flaş bellek, 1 diz üstü bilgisayar ve 1 oynanmamış kupon ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA