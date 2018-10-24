Toprak Mahsulleri Ofisi bakliyat alım satımı da yapacak

Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, "Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Karar"ın adı "Hububat ve Bakliyat Ürünleri Alımı ve Satımı Hakkında Karar" olarak değiştirildi.

Buna göre, hububat fiyatlarını ve alım satım esaslarını piyasa şartlarınca belirleyen ve uygulayan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünün yetki alanına bakliyatlar da eklendi.

Karar kapsamında, TMO tarafından alım satımı yapılacak bakliyat ürünleri kuru fasulye, mercimek (her türlü) ve nohutla sınırlandırıldı.

TMO, gerektiğinde peşin veya kredili olarak hububat ve bakliyat ithalat ve ihracatı yapmak için görevlendirilebilecek.

Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan ve TMO'yu kırmızı mercimek ithalatıyla görevlendiren "Kırmızı Mercimek (Kabuklu/Kabuksuz) İthalatı Hakkında Karar" ise yürürlükten kaldırıldı.

Kaynak: AA