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Türkiye
DHA 08.10.2024 13:53

Toprak altında 10 milyon değerinde uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da bir adreste yapılan aramada, toprağa gömülü halde, piyasa değeri 10 milyon lira olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Toprak altında 10 milyon değerinde uyuşturucu ele geçirildi
[Fotograf: DHA]

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işlediği bir suç nedeniyle cezaevinde bulunan S.M.M.G.'nin İstanbul'daki adresinde uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı.

Malatya merkezli soruşturmada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçildi. S.M.M.G.'nin Büyükçekmece'deki adresinde arama yapıldı.

Toprak altında 10 milyon değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Evde herhangi bir suç unsuru bulamayan ekipler, bahçede yaptığı kazıda toprağa gömülü, piyasa değeri 10 milyon lira olan 7 kilo 450 gram sıvı metamfetamin ele geçirdi.

Uyuşturucuya el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. 

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