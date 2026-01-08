Çok Bulutlu 7.6ºC Ankara
AA 08.01.2026 11:09

TOKİ, vatandaşların 1 milyona yakın sorusunu yanıtladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), geçen yıl iletişim kanalları üzerinden gelen 976 bin 332 soruyu yanıtladı.

TOKİ, vatandaşların 1 milyona yakın sorusunu yanıtladı

Sosyal medya hesapları, çağrı merkezi ve diğer tüm iletişim kanallarını etkin şekilde kullanan TOKİ, vatandaşlarla birebir iletişim kurarak taleplere çözüm üretiyor.

TOKİ'den konut alanlar ve yeni konut almak isteyen vatandaşlar, "444 86 54" numaralı çağrı merkezi, "toki.gov.tr" adresinde yer alan Bilgi Edinme bölümü, CİMER, "Alo 181" ve sosyal medya hesapları üzerinden merak ettikleri konulara ilişkin bilgi alabiliyor.

Bu kapsamda geçen yıl TOKİ'ye çağrı merkezi ve santral üzerinden gelen 656 bin 295 çağrı cevaplanırken, sosyal medya hesapları üzerinden iletilen 138 bin 684 soru da yanıtlanarak çözüm üretildi.

Bilgi Edinme, CİMER, Alo 181 ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla yöneltilen 164 bin 382 soruya ise yazılı olarak cevap verildi. Ayrıca, bilgi almak amacıyla TOKİ'nin Ankara ve İstanbul'daki hizmet binalarına başvuran 16 bin 971 vatandaşa yüz yüze bilgilendirme yapıldı.

En çok yeni projeler soruldu

TOKİ'ye yöneltilen soruların başında yeni projeler yer aldı. Vatandaşlar, ağırlıklı olarak yaşadıkları illerde hayata geçirilecek projeler hakkında bilgi talebinde bulundu.

Özellikle, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yürütülen 500 bin sosyal konut projesi büyük ilgi gördü. Bunun yanı sıra indirim kampanyaları, satışa sunulan projelerin detayları ve başvuru şartları da en çok merak edilen konular arasında yer aldı.

TOKİ'den konut sahibi olan vatandaşlar ise konut teslim tarihleriyle ilgili sorular yöneltti. TOKİ konutlarında yaşayanların istek, öneri ve şikayetleri ilgili birimlere iletilirken, yürütülen iletişim hizmeti dolayısıyla çok sayıda vatandaş teşekkür mesajı gönderdi.

TOKİ
