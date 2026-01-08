Çok Bulutlu 7.6ºC Ankara
AA 08.01.2026 11:03

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne 1 milyon 869 bin lira "vahşi çöp depolama" cezası

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne çevre kirliliğine neden olunduğu gerekçesiyle 1 milyon 869 bin lira ceza uygulandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 869 bin lira "vahşi çöp depolama" cezası
[Fotoüraf: TRT Haber Arşiv]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çöpleri düzenli depolama yerine vahşi (ayrıştırılmadan) depolama yaparak çevre kirliliğine neden olan Bursa Büyükşehir Belediyesine 1 milyon 869 bin lira ceza uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yenikent Katı Atık Depolama Alanı'ndaki kötü koku ihbarı üzerine, Bakanlık Bursa İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

 

Yapılan incelemede taşeron firmanın değişmesi nedeniyle depolama alanında kullanılan makine ve ekipmanların yetersiz kaldığı ve gelen atıkların ayrıştırılmadan depolandığı tespit edildi.

Bu kapsamda Bursa Büyükşehir Belediyesine depolama alanına gelen atıkların "Atık Yönetimi Yönetmeliği" ve "Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik"te belirtilen hükümlere aykırı faaliyet göstermesi nedeniyle Çevre Kanunu kapsamında 1 milyon 869 bin lira idari ceza uygulandı.

Bursa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
