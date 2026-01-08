Çok Bulutlu 7.6ºC Ankara
TRT Haber 08.01.2026 10:15

Araçlarına yasa dışı çakar takan kişiye 414 bin lira ceza

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de iki aracına yasa dışı çakar takan sürücünün ehliyetinin 90 gün süreyle geri alındığını ve sürücüye 414 bin lira para cezası verildiğini açıkladı.

Araçlarına yasa dışı çakar takan kişiye 414 bin lira ceza
[Fotograf: DHA]

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın NSosyal hesabından yaptığı paylaşıma göre;  Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medyada yer alan çakarlı araçlarla ilgili yapılan çalışmada, çakarlı iki aracın sahibinin H.A. isimli şahıs olduğu belirlendi.

Şahıs hakkında, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında mevzuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları, izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmaktan cezai işlemler uygulandı.

Bu kapsamda, yasa dışı olarak 2 aracına çakar takan sürücünün ehliyeti 90 gün süreyle geri alındı, 2 araç da 30'ar gün süreyle trafikten men edildi ve sürücüye toplam 414 bin lira idari para cezası uygulandı. 

2024 yılının sonunda yasadışı çakar konusunda, kanunda bir değişiklik yaparak caydırıcı cezalar getirdiklerini belirten Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Son 1 yılda çakar konusunda denetimlerimizi yüzde 338 arttırmamıza rağmen, yasa dışı çakar kullanımı yaklaşık yüzde 87 oranında azaldı. Caydırıcı cezalarla, trafik kuralı ihlallerinin ne kadar azalabileceğini, yasa dışı çakar konusunda istatistiki verilerle tespit etmiş olduk. Yeni Trafik Kanunu Teklifimizde de caydırıcı cezalar geliyor."

