Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar 01:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta trafik kazası: 2'si çocuk 4 yaralı
[Fotograf: AA]
Tokat'ın Turhal ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Aydın Karayel'in kullandığı otomobil, Turhal-Tokat kara yolu Arzupınar köyü yakınlarında Adem Demirtaş idaresindeki otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücü Demirtaş ile eşi Elmas, çocukları Nusret ve Niyazi Demirtaş yaralandı.
Yaralılar, Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Tokat Trafik Kazası
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