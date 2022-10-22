Hakkari Yüksekova’da dün gece saatlerinde devriye görevi yürüten Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne ait zırhlı araca uzun namlulu silahlarla ateş eden 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin Yüksekova Yeni Mahalle'de bulunan bir müştemilata girdiklerinin belirlenmesi üzerine çevre güvenliği alınarak bölgeye takviye unsurlar gönderildi.

Müştemilatta bulunan şahıslara yönelik Polis Özel Harekat unsurlarınca "teslim ol" çağrısı yapıldı.

Teröristler sağ olarak ele geçirildi

Şahısların çağrıya uymayarak kaçmaya çalışması üzerine hareket geçildi ve yapılan operasyonda "Sorej" kod adlı Hüseyin Ş., Vesim A. ve Reber S. isimli 3 PKK/KCK terör örgütü mensubu, üzerlerinde bulunan kalaşnikof uzun namlulu tüfek ve tabanca ile birlikte sağ olarak ele geçirildi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Teröristlerin teslim olma anlarına TRT Haber ulaştı

Zırhlı polis aracına ateş eden 3 teröristin teslim olma anlarına ise ilk kez TRT Haber ulaştı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise bir tabanca ve bomba atar mühimmatı ele geçirildi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Şüphelilerin işlemlerine Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'nde devam ediliyor.