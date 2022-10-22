İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul Beykoz'da yarın düzenlenecek 4. MarmaRUN Koşusu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Beykoz Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, yarın 08.00 ila 11.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar şunlar:
"Kandilli Göksu Caddesi Ege kesişimi, Huzurevi karşısı, İspark karşısı, Cumayolu Caddesi Göksu Caddesi kesişimi, Marmara Üniversitesi önü, Mihrişah Valide Sultan Caddesi-Göztepe Sokak kesişimi, Mihrişah Valide Sultan Caddesi-Cumayolu Caddesi kesişimi, Küçüksu Caddesi-Cumayolu Caddesi kesişimi, Kızılserçe Sokak girişi, Toplarönü Sokak girişi, Setüstü Sokak girişi, Pazar Sokak, Gülsever Sokak girişi, Mehmet Ali Birand Caddesi - Körfez Caddesi kesişimi, Halepli Çeşmesi, Mihrabat Caddesi, Kasap Ahmet Sokak, Kafadar Sokak, Hekimler Sitesi Caddesi, Sazar Sokak, Rıfat Paşa Caddesi, Mektep Sokak, Çubuklu Caddesi - Fırın Sokak kesişimi, Çubuklu Ş. Ersin Güner Caddesi - alt geçit istikameti."
Ulusal statüde gerçekleştirilecek 10 kilometrelik yarış, Anadolu Hisarı Küçüksu Kasrı önünden başlayacak.
Yarışmacılar, Boğaz hattında koşarak Çubuklu iskelesinden dönüp, başlangıç noktasında koşuyu tamamlayacak.
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