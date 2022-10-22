Ş.B. idaresindeki araç, H.T. yönetimindeki araç ve K. E'nin kullandığı araç, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun 15. kilometresinde çarpıştı.

Kazada otomobillerdeki 11 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırılan yaralılardan Serap Tören, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Bu arada kaza yerinden geçen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı da yaralılara müdahale etti.