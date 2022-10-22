Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi 18:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da zincirleme kaza: 1 ölü, 10 yaralı
[Fotograf: AA]
Adıyaman'da zincirleme kaza meydana geldi. 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.
Ş.B. idaresindeki araç, H.T. yönetimindeki araç ve K. E'nin kullandığı araç, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun 15. kilometresinde çarpıştı.
Kazada otomobillerdeki 11 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırılan yaralılardan Serap Tören, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Bu arada kaza yerinden geçen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı da yaralılara müdahale etti.
Etiketler: Adıyaman Trafik Kazası
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