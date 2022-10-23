İlçeye bağlı Dikmen Mahallesi'ndeki bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, ahıra sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine itfaiye sevk edildi.

Ev ve ahırın kullanılmaz hale geldiği yangın, diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.