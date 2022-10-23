Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar 00:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da yangın: Ev ve ahır kullanılamaz hale geldi
[Fotograf: AA]
Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde çıkan yangında ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Dikmen Mahallesi'ndeki bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, ahıra sıçradı.
Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine itfaiye sevk edildi.
Ev ve ahırın kullanılmaz hale geldiği yangın, diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.
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