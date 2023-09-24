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Türkiye
AA 24.09.2023 23:17

Tokat'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Tokat'ta refüje çarparak devrilen otomobildeki 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Tokat'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotograf: İHA]

Sivas istikametine seyreden Ali Osman S. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobildeki sürücü ile eşi Raziye S, çocukları Ayşenur S., Hiranur S. ve Rukiye S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Hiranur S. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.

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