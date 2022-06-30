Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 12:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta minibüs uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.
Reşadiye ilçesine bağlı Çamlıkaya köyünde bir minibüs, yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Araçta bulunan biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı.
Yaralı çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Kazada yaşamını yitirenlerin cenazelerinin uçurumdan çıkarılması için AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı.
Etiketler: Tokat Trafik Kazası
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