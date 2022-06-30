Silivri'deki komşu ve arkadaşları, kaldırıldığı hastanede 85 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın ardından hatıralarını anlattı.

Arkın'ın yakın dostu ve komşusu Ergün Vural, "Bir defa üzüntümüz çok. Çünkü o kadar yakınız ki birbirimizi o kadar çok seviyoruz ki. 1973 senesinde tanıştık, Cüneyt bey bir insan sevgisine doymamış biriydi." dedi.

"Kapısını çalan kimseyi geri çevirmezdi"

Vural, sözlerini şöyle sürdürdü; "Benim teknem vardı. Tekneyle balığa giderdik, dönüşte getirir o balıkları bütün komşularımıza dağıtırdık. 2021 senesinde beraberdik burada bütün sezonu yan yana beraber geçirdik. Beraberce denize girecektik. Bizi çok üzdü, onu sevmeyen yoktu. O da herkesi seviyordu. Ufak çocuklar, anne, baba geldiği zaman illa Cüneyt beyin evine girerler, Cüneyt beyi görmek isterlerdi. O da çok sever, kimseye kapıyı kapatmamıştır."

Arkın, hem neşe dolu yaz günlerini hem de bayramları Silivri'deki yazlığında geçirirdi. Bu yıl kendisinin gelmesi beklenirken acı haberi geldi. Komşuları onu ziyaret etmeyi, O da komşularıyla zaman geçirmeyi çok severdi. Kapısını çalan kimseyi geri çevirmezdi.

Daha geçen yıla kadar, çocukları ve torunlarıyla yazı geçirdiği o ev bugünlerde sessizliğe büründü. Cüneyt Arkın'dan geriye, o mahalledeki anıları ve fotoğrafları kaldı.

Arkın'ın, komşuları ise duygu ve hatıralarını şöyle anlattı;

"Her yazı geçirir ve çok güzel yüzer. Sabahleyin erkenden paletlerini alıp, gençken açıklara giderdi. Şimdi hasil boyunca geçen seneye kadar hep yüzdü."

"Kendisiyle denizde karşılaşıyoruz. Ben sandalımla dönüyorum. Günaydınlaşıyoruz, tuttuğum balıklardan kendisine ikram ediyorum. Tabii ki hoşuna gidiyordu. Yan yana da evimiz. Değerli bir komşumuzu kaybettik."

Kamera: Volkan Yazıcı