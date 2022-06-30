Yunus Dingil'in kullandığı otomobil, Pınarlar Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen Ümmü Gülsüm Ermiş idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazayı görenler durumu jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Otomobillerde sıkışan sürücüler Dingil ve Ermiş ile yolcular İbrahim Dingil, Mustafa Ali Ermiş ve 7 aylık bebek Edanur Ermiş, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Edanur bebek müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.