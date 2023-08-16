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Türkiye
AA 16.08.2023 21:00

Tokat'ta kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Tokat'ın Zile ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Tokat'ta kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Adem Sungur yönetimindeki otomobil, Zile-Turhal kara yolu ilçe girişi yakınlarında Ruhi Çeltekligil idaresindeki otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Zeynep Sungur hayatını kaybetti, sürücüler ile 1 yaşındaki Zehra Sungur yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Zehra Sungur'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Zeynep Sungur'un cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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Tokat Trafik Kazası
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