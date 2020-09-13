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Tokat'ta baraj gölüne devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
Tokat'ın Almus ilçesinde, hafif ticari aracın Almus Baraj Gölü'ne devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
55 yaşındaki Murtaza Aslan'ın kullandığı 34 FJY 89 plakalı hafif ticari araç, Karadere Köprüsü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Almus Baraj Gölü'ne devrildi.
Kazada, sürücü ile Aşur, Zeynep ve İpek Aslan yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Tokat Almus almus baraj gölü kazaSon Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 21:09
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