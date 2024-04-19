Tokat'ta art arda depremler

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Yaklaşık 6 kilometre derinlikte meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.

AFAD, deprem nedeniyle hasar gören binalara vatandaşların girmemesi konusunda uyarı yaptı.

Tokat'ta artçı sarsıntılar sürüyor.



Deprem korkusuyla evlerine giremeyen Tokatlılar geceyi dışarıda geçiriyor. Detayları @trthaber muhabiri Dursun Ekrem Er aktardı. pic.twitter.com/fRgli3kfpK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 18, 2024

Bölgede artçı sarsıntılar sürüyor

Depremin ardından yine Sulusaray merkezli 4,4 ve 4,1 büyüklüklerinde artçı sarsıntılar oldu.

Tokat'ta il genelinde ve Yozgat'ın 3 ilçesinde ise eğitime bir gün ara verildi. Tokat Valiliği, kamu kurumlarındaki engelli, hamile ve kronik hasta personelin, 0-6 yaş grubu çocuğu olan annelerin aynı gün idari izinli sayılacağını duyurdu.

Tekrar deprem olmasından korkan Tokatlılar geceyi dışarıda geçiriyor.

"Saha tarama çalışmaları sürüyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tokat'ta meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı.

Yılmaz, "Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarını sürdürüyor. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TRT Haber'de depremin ardından tüm ekiplerin seferber olduğunu, yaralı ve can kaybı bilgisinin olmadığını açıkladı.

"Tokat'ta 191 konut hasarlı"

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Tokadepremden zarar gören bölgedeki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Bölgede 5 deprem ve 41 artçı sarsıntı olduğunu vurgulayan Karaloğlu, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

En büyük tesellilerinin yaralı ve can kaybı bulunmaması olduğuna işaret eden Karaloğlu, "Ekiplerimiz şu anda sahada. Köylerin tamamı tarandı. Tokat'ta 3 ilçe, Yozgat tarafında 3 ilçe ve etkilenen tüm köylerimiz taranmış durumda. Tokat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 576 vatandaşımızın ihbarı var. Yozgat ilimizde de 250 deprem kaynaklı vatandaşımızın ihbarı var ve bütün ihbarlara da arkadaşlarımız cevap verdiler, incelemelerini tamamladılar" diye konuştu.

Bölgedeki çalışmaların sürdüğünü dile getiren Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Tokat ilimizde 3 ilçe, 30 köyde, 191 konutta, 84 ahırda, 7 camide ve bir fırında hasar var. Bunlar yıkık değil, hasar var. Yozgat ilimizde ise bir ilçe, 7 köyde 94 konutta, 4 camide ve 3 ahırda ön hasar tespitlerimiz var. Evinde çatlağı olan, hasarı olan hiçbir vatandaşımız evini kullanmasın lütfen. Biz onları misafir etmeye hazırız. Sayın Valimiz şu anda yurtları hazır hale getirdi. Şu ana kadar 30 vatandaşımız Tokat'ta yurtlarda kalmak için müracaatta bulundu. Onları biz misafir edeceğiz ama daha fazla talep olursa onları karşılayacak imkanımız olduğunu ifade etmek isteriz. Yine vatandaşların beslenmesi konusunda 5 bin kumanya hazırlandı, dağıtılıyor. Tokat'ta üç ilçemizde sıcak yemek çıkarmak için aşevleri oluşturuluyor."

"Ulaşım, elektrik ve haberlesmede sorun yok"

Karaloğlu, bölgede ulaşımda, altyapıda, elektrik ve haberleşmede herhangi bir sorun yaşanmadığının altını çizerek, "Yollarımız açık, enerjisi olmayan köy yok, haberleşme imkanı olmayan yerleşim birimimiz de yok. Tedbir olarak Tokat ilimizin genelinde eğitime bir gün ara verdik. Yozgat ilimizde ise Kadışehri, Çekerek ve Aydıncık ilçelerimizde eğitime bir gün ara vermiş olduk." diye konuştu.

Vatandaşlardan sosyal medyada dolaşan yanlış bilgilere itibar etmemelerini isteyen Karaloğlu, "AFAD tarafından açıklanmayan hiçbir bilgiye itibar etmemelerini istiyoruz. Biz zaten vatandaşlarımızı çok hızlı şekilde AFAD üzerinden bilgilendiriyoruz. Yapmamız gereken uyarılar varsa bunları da yapıyoruz. Vatandaşımızın bir tereddüdü olmasın." ifadelerini kullandı.

Karaloğlu, bölgede 750 personel ve 150 aracın hazır bekletildiğini sözlerine ekledi.

Yozgat, Kayseri ve Sivas'ta da hissedildi. Depremi hisseden bazı vatandaşlar, bulundukları bina ve iş yerlerinden uzaklaşarak sarsıntıların sona ermesini bekledi.

"Hasarlı binalara lütfen girmeyiniz"

AFAD Başkanı Okay Memiş, Tokat Sulusaray ilçesi merkezli depremin ardından TRT Haber'de açıklama yaptı.

Hasarlı binalara girilmemesi konusunda vatandaşları uyaran Memiş, "Valilerimizle ve ilgili personellerimizle görüşüyoruz. Herhangi bir can kaybımız bulunmuyor. Tokat ve Yozgat illerimize çevre AFAD ekiplerinden destek gönderdik. Sahada araştırmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızdan rica ediyoruz, hasarlı binalara lütfen girmeyiniz." dedi.

Yapıların tehlikeye neden olan bölümleri yıkılarak önlem alınıyor.

AFAD çadır dağıttı

İlçede deprem sonrası Malumseyittekke Mahallesi'nde AFAD ve jandarma ekipleri tarafından deprem sonrası evleri zarar gören vatandaşlara çadır dağıtımında bulunuldu.

Bazı vatandaşlar geceyi sokaklarda ateş yakarak ve traktör römorkunda geçirdi.

Öte yandan Kızılay ekiplerince de vatandaşlara yemek ve çay ikramında bulunuldu. Mobil araçlarda mahalle ve köylerde yemek dağıtımı sürüyor.