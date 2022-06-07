Haber Giriş: 7 Haziran 2022 Salı 10:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta 3,9 büyüklüğünde deprem
Tokat'tın Pazar ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 08.06'da 10,29 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Vali Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, depremin yaklaşık 10 saniye sürdüğünü belirterek, "Çok şükür, şu ana kadar herhangi can ve mal kaybımız yok. AFAD ekiplerimiz taramalarını yapıyor. Bütün Tokatlılara geçmiş olsun." dedi.
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