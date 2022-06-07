Güpegündüz dükkanının önündeki hırsızlığa inanamadı, şaka sandı.

İş yerinin önündeki ses sistemi çalınan esnaf Mesut Karataş, hırsızların peşine düştü başına gelenleri anlattı:

"Müziğin bir anda kesildiğini hissettim bir kafamı çevirdim baktım ki bir arkadaş var orada müzik sistemini yerinden söktü direkt aldı omzuna ben şaka yapıyor diye başta anladım. 4 hırsız İstanbul Esenyurt'taki iş yerine kamyonetle yanaştı. Biri ses sistemini kasaya yükledi. Durumu fark eden esnaf Mesut Karataş aracın peşinden koşmaya başladı. Aracın önünde plaka yok, arkasında plaka yok, ön camı filmli. Bu kadar rahat bir şekilde gelip gitmeleri hakikaten de çok şaşırtıcı."

Hırsızların kamyonetinin kasasına atladı. Paniğe kapılan hırsızlar ara sokakta aracı durdurup Karataş'ı darbetti. Esnafın imdadına çevredekiler yetişti.

Ses sistemini kurtaran fakat içinde 900 lira olan cüzdanını bulamayan Karataş, "Cihazı alıp dükkana geldikten sonra fark ettim ki cüzdan yok. Bu sefer de cüzdanımdan olduğunu fark ettim. O hengame sırasında cüzdandan da olmuşuz ama ses sistemini kurtardığımıza bir nebze seviniyoruz" dedi.