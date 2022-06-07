Haber Giriş: 7 Haziran 2022 Salı 08:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara merkezli 5 ilde terör operasyonları: 24 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara merkezli 5 ilde terör örgütleri FETÖ ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, başkaları adına kayıtlı GSM hatları üzerinden FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler bulunan 12'si öğretmen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.
Açıklamada, terör örgütü DEAŞ ile irtibatı tespit edilen Irak uyruklu 7 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildiği belirtildi.
Bu kapsamda 5 ilde başlatılan operasyonlarda 10 FETÖ şüphelisi ile 7 DEAŞ şüphelisinin gözaltına alındığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce diğer zanlıların yakalanması için çalışmalara devam edildiği kaydedildi.
Etiketler: Ankara DEAŞ FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Ankara'da narkotik operasyonlarında 41 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz