Haber Giriş: 7 Haziran 2022 Salı 09:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da servis otobüsü devrildi: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Başakşehir'de devrilen servis otobüsündeki 6 kişi yaralandı.
Olimpiyat Bulvarı yan yolda ilerleyen servis otobüsü, sabah saatlerinde etkisini gösteren yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak aydınlatma direklerine çarptı. Direkleri yıkarak devrilen otobüsteki sürücü ile 5 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Devrilen otobüs çekici yardımıyla kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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