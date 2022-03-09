Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 17:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'a minibüs devrildi: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ın Niksar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
G.Y. idaresindeki minibüs, ilçeye bağlı Karataş köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Ş.Y., H.N. ve H.B., ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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