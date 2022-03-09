Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 17:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sakarya'da eğitime kar engeli
[Fotoğraf: Arşiv]
Sakarya Valiliğinin kararıyla beklenen kar yağışı nedeniyle 14 Mart Pazartesi gününe kadar okullar tatil edildi.
Sakarya Valiliği beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurdu.
Karara göre, okullar, kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı özel kreşler ve gündüz bakımevleri, üniversiteler 14 Mart'a kadar tatil edildi.
Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, kronik hasta, engelliler ve hamile personelin pazartesi gününe kadar idari izinli sayılması kararı alındı.
Etiketler: Kar Yağışı Sakarya
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