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Türkiye
AA 22.01.2024 10:40

Tokat-Sivas kara yolu ulaşıma açıldı

Tokat'ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmeyen Tokat-Sivas kara yolunda, tamamlanan çalışmaların ardından ulaşım normale döndü.

Tokat-Sivas kara yolu ulaşıma açıldı
[Fotograf: AA]

Tokat-Sivas arasında bulunan 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde yoğun kar yağışı ve tipi etkili oldu.

Yer yer buzlanmanın oluştuğu yolda, Karayolları ekiplerince kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başlandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ve Sivas Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, yol gece saatlerinde karşılıklı olarak ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Çalışmaların tamamlanması sonrasında ulaşım normale döndü.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı trafik ve Karayolları ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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