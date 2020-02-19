Haber Giriş: Kaynak: DHA
Tırdan atlayıp kaçan angus ilçeyi birbirine kattı
[Fotoğraf: DHA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yurt dışından getirilen angus, taşındığı tırdan atlayarak kaçtı. Cadde ve sokaklarda koşup, sağa sola ani hareketler yapan angus, uyuşturucu iğne atan silahla vurularak yakalandı.
İskenderun Limanı'nda gemiden indirilip tıra yüklendikten sonra nakli gerçekleştirilen angus, ilçe merkezine yakın bölgede dorseden atlayıp kaçtı.
İlçe merkezine giren angus, araç trafiğinin yoğun olduğu caddelerden koşmaya başladı.
[Fotoğraf: DHA]
Ani hareketleriyle çevredekileri korkuttu
Yaptığı ani hareketlerle etrafa korku salan angusun yakalanması için çalışma başlatıldı. Angus, girdiği bir evin bahçesinde kıstırıldı. Polis ekipleri bahçe kapısını kapatıp, çevrede güvenlik önlemi aldı.
[Fotoğraf: DHA]
Bölgeye getirilen uyuşturucu iğne atan silah ile angus vurularak sakinleştirildi.
[Fotoğraf: DHA]
Ayakları iple bağlanan angus, vinçle evin bahçesinden alındı.
Etiketler: İskenderun haberleri angusSon Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 13:15
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