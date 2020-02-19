İskenderun Limanı'nda gemiden indirilip tıra yüklendikten sonra nakli gerçekleştirilen angus, ilçe merkezine yakın bölgede dorseden atlayıp kaçtı.

İlçe merkezine giren angus, araç trafiğinin yoğun olduğu caddelerden koşmaya başladı.

[Fotoğraf: DHA]

Ani hareketleriyle çevredekileri korkuttu

Yaptığı ani hareketlerle etrafa korku salan angusun yakalanması için çalışma başlatıldı. Angus, girdiği bir evin bahçesinde kıstırıldı. Polis ekipleri bahçe kapısını kapatıp, çevrede güvenlik önlemi aldı.

[Fotoğraf: DHA]

Bölgeye getirilen uyuşturucu iğne atan silah ile angus vurularak sakinleştirildi.

[Fotoğraf: DHA]

Ayakları iple bağlanan angus, vinçle evin bahçesinden alındı.