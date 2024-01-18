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Türkiye
İHA 18.01.2024 00:24

Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil tıra arkadan çarptı. Kazanın ardından ok gibi saplanan otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü

Erbaa D-100 karayolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarında Abdulvahap O. idaresindeki tıra otogar ışıklarında yavaşlamasıyla arkadan gelen Kadir D. idaresindeki otomobil ok gibi saplandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine ambulans, polis ve Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan otomobil sürücüsü Kadir D., itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle yol trafiği tek şeritten kontrollü sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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